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WhatsApp потребовал от людей принять новые правила использования приложения

WhatsApp потребовал от людей принять новые правила использования приложения

Москва, 10 марта. Пользователей мессенджера WhatsApp настойчиво попросили принять новые правила использования приложения. В противном случае их аккаунты заморозят, а после удалят.

Новые правила подразумевают отсутствие возможности отказаться от изменений политики конфиденциальности. Пока что пользователи могут скрыть назойливое уведомление, но в скором времени функция перестанет быть доступной. Если же условия не будут приняты, то профиль заморозят и удалят через 120 дней, пишет «Ридус».

WhatsApp принадлежит компании Facebook. Следовательно, граждане, которые предоставят мессенджеру свои личные сведения, предоставят к ним доступ и западной корпорации. При этом звонки через приложение по-прежнему останутся зашифрованными.

Мессенджер перестанет поддерживаться на старых моделях iPhone. WhatsApp перестанет запускаться на устройствах с операционной системой iOS 9 и младше. Представители компании пока не комментировали решение.

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