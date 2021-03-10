WhatsApp потребовал от людей принять новые правила использования приложения

Москва, 10 марта. Пользователей мессенджера WhatsApp настойчиво попросили принять новые правила использования приложения. В противном случае их аккаунты заморозят, а после удалят.

Новые правила подразумевают отсутствие возможности отказаться от изменений политики конфиденциальности. Пока что пользователи могут скрыть назойливое уведомление, но в скором времени функция перестанет быть доступной. Если же условия не будут приняты, то профиль заморозят и удалят через 120 дней, пишет «Ридус».

WhatsApp принадлежит компании Facebook. Следовательно, граждане, которые предоставят мессенджеру свои личные сведения, предоставят к ним доступ и западной корпорации. При этом звонки через приложение по-прежнему останутся зашифрованными.

Мессенджер перестанет поддерживаться на старых моделях iPhone. WhatsApp перестанет запускаться на устройствах с операционной системой iOS 9 и младше. Представители компании пока не комментировали решение.