Французские военные впервые проводят учения в космосе

Париж, 10 марта. Вооруженные силы Франции приступили к проведению учений в космосе. В ходе маневров под кодовым названием AsterX военные отработают приемы отслеживания опасных космических объектов.

Кроме того, в рамках учений будет осуществляться проверка возможностей реагирования на вражеские спутники-шпионы. Глава командования Космических сил Франции Мишель Фридлинг заявил, что нынешние маневры являются "тест-стрессом", так как они являются первыми для всей Европы.

При этом участниками учений AsterX также являются Космические силы США и Космическое агентство Германии. Маневры будут проходить до 12 марта.

Стоит отметить, что в 2021 году Франция присоединилась к «Объединенному центру космических операций» (CSpO), в состав которого также входят США, Австралия, Канада, Великобритания, Германия и Новая Зеландия. По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, вместе с союзниками Париж предпринимает меры по укреплению и координации действий в космосе.

Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайской национальной космической администрации (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали соглашение о сотрудничестве в создании лунной станции. Церемония подписания меморандума состоялась в режиме онлайн-конференции. В Роскосмосе отметили, что Россия и Китай будут сотрудничать в вопросе создания Международной научной лунной станции. При этом к проекту могут присоединиться все заинтересованные страны и международные партнеры, передает RT.