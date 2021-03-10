Самбурская записала видео фанатам «со смертного одра»

Москва, 10 марта. Актриса Настасья Самбурская записала видеообращение к фанатам, в котором пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия посреди ночи. Звезде потребовалась помощь медиков.

Актриса, известная по сериалам «Универ. Новая общага», вышла на связь с подписчиками через Instagram Stories и подчеркнула, что записывает ролики «со смертного одра». Срывающимся голосом она рассказала о проблемах со здоровьем — повышенном артериальном давлении.

«Вот и старость пришла, а скорая не пришла», — пошутила Самбурская.

Судя по следующим постам звезды, врачи вскоре прибыли ей на помощь. На одном из фото запечатлено, как лежащей на кровати актрисе меряют давление.

Звезде на прошлой неделе исполнилось 34 года. Самбурская с размахом отпраздновала событие: устроила шумную вечеринку с необычным дресс-кодом, который удивил и повеселил фанатов. Звездные гости, среди которых были солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, актриса Наталья Рудова и юморист Михаил Галустян, оделись для мероприятия в «бомж-стиле».