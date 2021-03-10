Зайцев раскрыл детали создания фирменного балахона Пугачевой

Москва, 10 марта. Российский модельер Вячеслав Зайцев сделал для звезды советской и российской сцены Аллы Пугачевой фирменный балахон, который стал ее визитной карточкой на многие годы.

Алла Борисовна стеснялась своего тела и обратилась к дизайнеру за помощью. По словам Зайцева, он предложил артистке балахон, от которого она пришла в неимоверный восторг. Примадонна долгие годы выступала в этом образе — она мерила и другие наряды, но балахон оказался слишком любим ею.

«Помню, еще Пугачева приходила ко мне со своим любовником Челобановым. Просила его одеть. Я ему сшил яркий цветастый пиджак. Потом и с Владимиром Кузьминым тоже приходила. Я, когда его увидел, удивился: маленький такой ростом, как комарик», — вспомнил модельер детали жизни певицы в беседе с Kp.ru.

В начале марта Вячеслав Зайцев отпраздновал свой 83-й день рождения. Он пригласил Аллу Борисовну на торжество. Позднее выяснилось, что модельер продавал на свой день рождения билеты. Это повергло друзей дизайнера в шок. Пугачеву, которая уже давно не появляется на публике, окружили журналисты, и звезде пришлось фактически сбежать с торжества.