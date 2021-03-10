Вдове Абдулова из-за наследства пришлось выплатить брату актера 800 тысяч долларов

Москва, 10 марта. Вдове знаменитого актера Александра Абдулова Юлии пришлось отстаивать свои права на наследство и вести борьбу за имущество с братом умершего супруга Робертом.

Абдулов скончался 3 января 2008 года. После его смерти вдове пришлось долгое время разбираться с наследством. Дело в том, что единоутробный брат актера от первого брака матери по имени Роберт претендовал на оставшееся имущество.

Вдове звезды советского экрана пришлось выплатить мужчине 800 тысяч долларов. Помогали собирать немалую сумму друзья Абдулова.

«У друзей Абдулова был бизнес, в нем имелись доли Александра Гавриловича. Бизнесмены выкупили эти доли у вдовы», — объяснил знакомый семьи.

По его словам, первое время друзья актера помогали его вдове и дочери, поскольку Абдулова не работала и получала лишь пособие по потере кормильца.

Вдова актера добилась, чтобы квартира в Москве и дом во Внукове остались неразделенными и непроданными. Загородный особняк она решила сохранить для дочери. Чтобы содержать недвижимость, ей пришлось продать драгоценности, передает Kp.ru.

Первой женой Абдулова была актриса Ирина Алферова. По ее словам, артист попросту ушел из дома и не вернулся. В 1993 году они развелись.