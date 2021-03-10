Россиянам рассказали, как может увеличиться плата за капремонт в 2021 году

Москва, 10 марта. В Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) объяснили журналистам, как может увеличиться тариф за капремонт для россиян в этом году.

Минимальный размер платы за капремонт утвержден отдельно в каждом регионе Российской Федерации. Об этом корреспонденты ТАСС узнали от исполнительного директора АРОКР Анны Мамоновой.

«Увеличение размера минимального взноса на капремонт в 2021 году в среднем по стране составит около 6%», — заявила собеседница издания.

При этом почти в 30 регионах России (34%) размер данного взноса не изменился. К необходимости повышать тариф приводят увеличение стоимости строительных материалов, инфляция и рост числа многоквартирных домов в стране каждый год.

Жителям России рассказали, как выявить поддельные счета за коммунальные платежи. Дело в том, что платеж отправляется коммерческой компании, а не государственной — поэтому перепроверить информацию можно при оплате счета онлайн или в банке.