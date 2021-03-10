Тело российского журналиста нашли в квартире под Екатеринбургом

Екатеринбург, 10 марта. Корреспондента издания URA.RU Олега Манварова обнаружили мертвым в комнате общежития в городе Березовский.

Согласно информации Следственного комитета по Свердловской области, тело журналиста нашли у него дома вечером 9 марта. Установлено, что с конца февраля Манваров не явился на работу, после чего перестал отвечать на звонки и выходить в соцсети.

Признаков насильственной смерти Манварова найдено не было, следователи проводят по данному факту проверку. Отмечается, что в комнате журналиста был порядок, сам он был в домашней одежде. Для выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Олег Манваров работал в URA.RU с ноября 2020 года, специализировался на материалах, связанных с криминалом и силовыми структурами.

Фотожурналист самоотверженно оказал помощь пострадавшим при ДТП на трассе Оренбург-Орск, сообщает РИА56.

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