Артистка РСФСР Лядова ушла из жизни

Москва, 10 марта. Народная артистка РСФСР и композитор Людмила Лядова скончалась в Москве на 96-м году жизни, сообщила журналистам бывший администратор актрисы Галина Горбенко.

Лядова родилась 25 марта 1925 года в городе Свердловск в семье музыкантов. После окончания Свердловской консерватории она начала выступать на эстраде. С 1946 по 1951 годы работала вместе с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Людмилы Лядовой исполняли такие звезды, как Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Гелена Великанова и другие.

Пианистку ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией в московскую Городскую клиническую больницу №52, позже ее перевели в реанимацию. О смерти певицы стало известно 10 марта, пишет РИА новости.