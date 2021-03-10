Двое пожилых мужчин погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

Казань, 10 марта. Огонь охватил жилую постройку в Республике Татарстан. При ликвидации последствий ЧП спасатели обнаружили на пепелище трупы двоих мужчин.

Трагедия произошла ночью в селе Лашманка Черемшанского района. Пламя разыгралось в одноэтажном бревенчатом доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожарные смогли ликвидировать возгорание менее чем за час. После тушения пламени под завалами здания они нашли обгоревшие тела 60-летнего хозяина жилья и еще одного пенсионера. По факту случившегося проводится проверка.

Похожий случай произошел на северо‑западе Москвы. Там разгорелся пожар в одной из квартир. Сотрудникам МЧС удалось потушить пламя и спасти женщину, находившуюся в помещении, сообщило издание РИАМО.