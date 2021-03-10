Составлен рейтинг городов России для отдыха в апреле

Москва, 10 марта. Специалисты сервиса бронирования составили рейтинг городов России, куда туристы планируют поехать в апреле. Список составлен на основании данных о бронировании.

Самыми востребованными у россиян стали Алушта, Санкт-Петербург и Анапа. Около 18% путешественников планируют отдых вместе с детьми во время весенних каникул.

Далее в списке идут Кисловодск, Гагра и Казань, в топ-10 также попали Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск. Чаще всего путешественники бронируют отели, 54,12% туристов планируют поселиться в местах массового размещения. Еще 36,28% отдают предпочтение квартирам, 8,69% выбирают проживание в домах.

Интерес к внутреннему туризму вырос в период пандемии. Россиянам рассказали о маршрутах внутри страны, куда можно отправиться без опасений. Несмотря на открытие границ, соотечественникам настоятельно не рекомендуют выезжать за рубеж. Это связано с нестабильностью эпидемиологической ситуации в мире, когда можно остаться в чужой стране из-за внезапного локдауна или привезти новый неизвестный штамм коронавируса. Спрос на внутренний туризм вырастет на 10–15% по сравнению с прошлым годом, передает издание «Ридус» слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.