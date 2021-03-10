В Калининградской области появится подразделение глубинной разведки

Калининград, 10 марта. Сухопутная группировка войск в Калининградской области пополнится подразделением глубинной разведки. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Новое воинское формирование войдет в состав 18-й мотострелковой дивизии. В задачи разведчиков будет входить сбор информации в тылу противника, куда бойцы смогут проникать на вертолетах. Бойцы подразделения проходят воздушно-десантную подготовку и осваивают другие дисциплины, благодаря чему они смогут наводить дальнобойные и высокоточные средства поражения на важные цели и объекты противника, передает газета «Известия».

Подразделение будет интегрировано в единую разведывательно-информационную систему, которая является элементом разведывательно-ударных контуров высокоточного вооружения. При этом средствами поражения такого контура могут быть ракеты, базирующиеся на кораблях и подводных лодках и любые вооружения авиационного базирования.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, разведгруппы в тылу противника могут вскрывать цели, которые невозможно идентифицировать со спутников и беспилотников.

«Не секрет, что часто применяются ложные цели. Скажем, террористические формирования не раз пытались замаскировать себя под медицинские объекты, и наносили соответствующие символы на здания и автомобили. А для принятия решения о нанесении удара командиру необходимо иметь данные из нескольких источников. Одним из них и станет рота глубинной разведки», — пояснил он.

При этом ранее подобные подразделения назывались разведывательно-десантными ротами и входили в состав отдельных мотострелковых батальонов и танковых дивизий, передает «Царьград».

В начале марта военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа провели учения в Сибири. Во время выполнения маневров военнослужащие организовали наблюдательные посты, провели сбор и анализ разведывательной информации. Затем разведчики проникли на особо важные объекты условного противника и заминировали их.