Польша договорилась о долгосрочных поставках нефти из США

Варшава, 10 марта. Топливный польский концерн Orlen заключил первый долгосрочный контракт на поставки нефти из США, сообщил глава компании Даниэль Обайтек в своем Twitter.

Условия контракта с американской ExxonMobil предусматривают поставки миллиона тонн топлива в течение года для нужд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Польше, Чехии и Литве. Обайтек отметил, что Варшава продолжает диверсификации поставок нефти и увеличивает портфель дополнительными объемами сырья из США. Он уточнил, что стабильное снабжение всех НПЗ группы Orlen остается для него приоритетным. Концерн в течение трех последних лет успешно укрепил отношения с крупнейшими мировыми производителями нефти, в том числе с Saudi Aramco (КСА), и наладил новые направления поставок.

В пресс-службе Orlen подтвердили, что стороны заключили фьючерсный контракт на закупку легкого сорта нефти WTI. Данное сырье характеризуется хорошими параметрами плотности и содержания серы.

Ранее стало известно, что нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen ведет переговоры о поставках сырья с «Роснефтью». Подробности пока не раскрываются.