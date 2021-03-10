Полиция арестовала подозреваемого в убийстве грудничка в Амурской области

Благовещенск, 10 марта. Мать оставила ребенка со своим возлюбленным и отправилась в гости. Пока она отсутствовала, мужчина убил 1,5-месячного малыша.

Сотрудники правоохранительных органов в Амурской области подозревают 21-летнего местного жителя в жестокой расправе над младенцем. Против обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщает СК.

По данным следствия, преступление произошло в квартире дома, расположенного в переулке Переездный в поселке Магдагачи. Злоумышленник жил со своей девушкой и двумя ее детьми. Когда мать со старшим ребенком отправилась в гости, мужчина нанес второму малышу телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Полиция в оперативном порядке задержала подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения. Сам фигурант по решению суда находится под стражей.

Похожий случай произошел в Москве. Там арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве своего малолетнего сына, сообщило издание РИАМО.