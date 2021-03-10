Суд рассмотрит дело 22-летней давности об убийстве девушки в Братске

Иркутск, 10 марта. Мужчина, изнасиловавший и убивший девушку, пришел с повинной в полицию спустя 20 с лишним лет после совершенного злодеяния.

Трое жителей Братска предстанут перед судом за убийство 26-летней девушки, которое произошло 22 года назад. Пресс-служба СУ СК России по региону сообщила, что фигурантов обвиняют в убийстве с изнасилованием.

Следствие полагает, что в 1999 году трое несовершеннолетних местных жителей стали очевидцами драки, которая произошла около кафе на улице Кирова. Молодые люди смогли уладить конфликт, после чего одна из девушек пригласила их к себе в гости, чтобы выпить спиртного. Гости изнасиловали девушку, но испугались, что она заявит на них в милицию, и решили ее убить.

Один из злоумышленников пришел с повинной к правоохранителям летом прошлого года. Позже полицейским удалось установить других участников расправы над местной жительницей.

Похожий случай произошел в Москве. Там 25-летний житель Азербайджана напал на двух женщин и ограбил их. Одну из них злоумышленник убил, сообщило РИАМО.