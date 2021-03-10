Повышение пенсий в РФ: индексация с 1 апреля, два варианта для работающих пенсионеров

Очередное повышение пенсий в России запланировано на 1 апреля 2021 года. Оно коснется получателей социальных пенсий, это около четырех миллионов человек. Выплаты будут повышены на 2,6%.

Напомним, социальные пенсии назначают пожилым гражданам, которым не хватило стажа или так называемых пенсионных баллов для получения страховой пенсии, которую получает большинство россиян, достигших пенсионного возраста. Сегодня в России пенсионный возраст постепенно повышают до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин (что соответствует рекомендациям ВОЗ и соотносится с этим показателем в большинстве развитых стран). Социальная пенсия по старости оформляется на пять лет позже: в 65 лет для женщин и в 70 лет для мужчин.

Социальные пенсии получают не только пожилые люди, но и некоторые другие категории федеральных льготников: дети-сироты; несовершеннолетние, потерявшие кормильца; сироты до 23 лет, если они обучаются очно; некоторые категории инвалидов и другие получатели выплат.

Средний размер социальной пенсии в России сегодня составляет 9400 рублей, после индексации эта сумма приблизится к десяти тысячам рублей. В прошлом году в среднем по России социальные пенсии увеличили на 554 рубля. Процент ежегодной прибавки зависит от роста величины прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший финансовый год.

Кроме того, с 1 апреля 2021 года будет проиндексирована значительная часть региональных выплат некоторым категориям граждан, причем увеличение этих выплат не уменьшит другие виды помощи.

Ранее на 3,8% были увеличены федеральные доплаты к пенсиям ветеранов и участников боевых действий; Героев СССР и России; лиц, пострадавших от техногенных катастроф; а также некоторых других категорий граждан.

Индексация пенсий работающим пенсионерам: два варианта решения

Согласно заявлению правительства РФ от 1 февраля, по поручению президента России уже подготовлены предложения по возврату к практике индексации пенсий работающих пенсионеров. Напомним, ежегодная индексация пенсий этой категории граждан была приостановлена в 2015 году. О том, что для возвращения такой индексации все готово, ранее сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В среду, 10 марта, стало известно, что Минтруд уже подготовил свои предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава министерства Антон Котяков уточнил, что правительство передало свои предложения в администрацию президента.

Однако, когда именно и в какой форме увеличение пенсии этой категории получателей социальных выплат будет осуществлено, пока неизвестно. Дело в том, что нынешний бюджетный план уже сверстан, и требуемых сумм на такую индексацию в бюджете пока не предусмотрено.

Отметим, проект закона о возвращении ежегодной индексации этой категории граждан несколько раз вносился в Госдуму и был поддержан всеми фракциями.

Ранее в Совете Федерации, комментируя этот вопрос, отметили, что бюджетные затраты на ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам достаточно велики. На это может потребоваться сумма от 400 миллиардов рублей, а возможно, и гораздо больше. Все зависит от того, в какой форме будет произведена индексация и всех ли категорий работающих пенсионеров она коснется.

В связи с этим эксперты указывают, что может быть две формы индексации пенсий работающим пенсионерам, но на какую из них пойдет правительство, пока неизвестно.

Самый выгодный и, естественно, предпочтительный для россиян вариант — проиндексировать пенсии работающим пенсионерам за весь период с 2015 года, когда индексация была отменена. То есть будут суммированы все коэффициенты индексаций, которые проводились для неработающих пенсионеров, и на этот процент разово повысят пенсии работающим. В дальнейшем ежегодные индексации будут проводиться всем пенсионерам, получающим деньги через ПФР, по одним правилам — вне зависимости от того, работают они или нет. Однако такой вариант может вылиться в бюджетные затраты до триллиона рублей, и нет уверенности, что такие средства можно будет одномоментно изыскать.

Второй, более компромиссный вариант: проиндексировать пенсии работающим пенсионерам только за текущий год, а в будущем снова вернуться к этому вопросу. Что касается всех пропущенных индексаций с 2015 года, то на эту сумму пенсии работающим пенсионерам будут индексироваться, как и раньше, после завершения гражданином трудовой деятельности.

Возможно, один из этих вариантов будет предложен в ходе очередного послания президента России Федеральному Собранию. Дата президентского послания пока не определена.