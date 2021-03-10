COVID-19 оказался больше похожим на системный васкулит, чем на респираторную инфекцию

Воронеж, 10 марта. Российские медики сегодня относятся к коронавирусу не как к острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), поражающей легочную ткань, а скорее как к системному васкулиту.

Об этом рассказала журналистам главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина. Термин «васкулит» объединяет группу заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов — артерий, артериол, капилляров, венул и вен.

Вызывающий COVID-19 SARS-CoV-2 воздействует на эндотелий сосудов во всех органах. Поражения, подобные тем, что появляются в легочной ткани, есть везде — в почках, печени, коже, пояснила Костина.

«Коронавирус поражает эндотелий сосудов во всех органах, только легкие — это та часть нашего организма, которую наиболее легко визуализировать», — отметила пульмонолог в комментарии РИА «Воронеж».

Костина добавила, что до выписки пациент не избавляется от инфекции. У некоторых болезнь протекает от шести до восьми месяцев. Острая фаза с осложнениями может продолжаться до четырех недель после того, как человека отпустят из медучреждения. Далее в течение от четырех до 12 недель идет подострая фаза — период, когда симптомы попеременно регрессируют и прогрессируют.

Через три месяца после появления первых признаков коронавируса начинается так называемый «чистый постковид», продолжила медик. Этот период характеризуется признаками, схожими с системным васкулитом, который сопровождается симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, а также неврологическими и постреанимационными проявлениями.

О том, что коронавирус нового типа поражает практически все системы организма, говорил и главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко. Проблемы со здоровьем даже после выздоровления от COVID-19 у пациентов отмечала главврач одной из клиник Санкт-Петербурга Екатерина Вострикова.