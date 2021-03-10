Мать с двумя детьми погибли в пожаре на Кубани

Краснодар, 10 марта. Огонь, спровоцированный непотушенной сигаретой, охватил квартиру жилого дома. В результате происшествия погибли три человека.

Спасатели обнаружили тела двух малолетних детей и женщины на месте пожара в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю. Также в больницу был доставлен 26-летний мужчина с множественными ожогами.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. Пламя удалось ликвидировать примерно через 20 минут после его возникновения.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Стражи правопорядка продолжают выяснение обстоятельств ЧП.

Ранее РИАМО сообщал о пожаре в неэксплуатируемом здании на севере Москвы. Возгорание площадью 100 квадратных метров спасатели ликвидировали в течение часа.