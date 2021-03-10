Опубликован первый постер экранизации игры Resident Evil

Москва, 10 марта. Первый постер экранизации Resident Evil появился на просторах интернета. Его опубликовал актер Чад Рук, который снялся в готовящемся проекте.

На постере представлены имена персонажей, которые будут участвовать в фильме. Среди них — Джилл Валентайн (Ханна Джон-Кэймен), Клэр Редфилд (Кая Скоделарио), Ада Вонг (Лили Гао), Леон Кеннеди (Эван Джогиа), Альберт Вескер (Том Хоппер).

Премьера фильма запланирована на 3 сентября. Лента будет связана с играми-первоисточниками. События новой картины развернуться в Раккун-Сити в 1998 году.

В этом году готовится выход восьмой части Resident Evil Village. Доступ к игре будет доступен с 7 мая 2021 года.