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Опубликован первый постер экранизации игры Resident Evil

Опубликован первый постер экранизации игры Resident Evil

Москва, 10 марта. Первый постер экранизации Resident Evil появился на просторах интернета. Его опубликовал актер Чад Рук, который снялся в готовящемся проекте.

На постере представлены имена персонажей, которые будут участвовать в фильме. Среди них — Джилл Валентайн (Ханна Джон-Кэймен), Клэр Редфилд (Кая Скоделарио), Ада Вонг (Лили Гао), Леон Кеннеди (Эван Джогиа), Альберт Вескер (Том Хоппер).

Премьера фильма запланирована на 3 сентября. Лента будет связана с играми-первоисточниками. События новой картины развернуться в Раккун-Сити в 1998 году.

В этом году готовится выход восьмой части Resident Evil Village. Доступ к игре будет доступен с 7 мая 2021 года.

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