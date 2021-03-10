Дайнеко в кепке с ушами Микки Мауса показала фанатам язык

Москва, 10 марта. Певица Виктория Дайнеко ответила на колкий комментарий подписчика озорной фотографией, для которой надела кепку с ушами Микки Мауса.

Дайнеко нередко публикует на своей странице в социальной сети Instagram яркие и порой провокационные фото: позирует в купальниках, нижнем белье, в нарядах с глубоким декольте.

Любит исполнительница фотографироваться и с высунутым языком, что нравится далеко не всем пользователям Сети. По всей видимости, артистка обратила внимание на комментарии в свой адрес и решила их не игнорировать.

В одном из недавних постов она предстала в короткой желтой куртке, оголив таким образом живот, кожаных штанах и необычной кепке. Дополнили образ яркий макияж и кудри. Дайнеко попозировала, показывая язык и улыбаясь в камеру.

«Язык во рту не помещается», — процитировала она подписчика.

Исполнительница призвала фанатов позволить друг другу быть самими собой и молча отписываться, если чье-то поведение не соответствует жизненным принципам и вкусам.

Дайнеко недавно заявила, что больше не намерена строить романтические отношения со знаменитостями. По словам девушки, звезды не любят оказываться менее популярными, чем их вторые половинки.