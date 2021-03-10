Анализ зарплат бюджетников будет предоставлен Путину до 20 апреля

Москва, 10 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до 20 апреля 2021 года доложить о сложившейся ситуации с заработными платами бюджетников.

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте Кремля. Выполнить поручение главы государства в указанный срок будет необходимо российскому правительству и органам исполнительной власти регионов.

«Определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что анализ системы заработных плат сотрудников будет проведен во всех организациях бюджетной сферы.

Также Владимир Путин поддержал предложение о закреплении статуса молодых ученых на законодательном уровне. Инициатива была выдвинута министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, передает ФАН.