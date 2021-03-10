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Анализ зарплат бюджетников будет предоставлен Путину до 20 апреля

Анализ зарплат бюджетников будет предоставлен Путину до 20 апреля

Москва, 10 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до 20 апреля 2021 года доложить о сложившейся ситуации с заработными платами бюджетников.

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте Кремля. Выполнить поручение главы государства в указанный срок будет необходимо российскому правительству и органам исполнительной власти регионов.

«Определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что анализ системы заработных плат сотрудников будет проведен во всех организациях бюджетной сферы.

Также Владимир Путин поддержал предложение о закреплении статуса молодых ученых на законодательном уровне. Инициатива была выдвинута министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, передает ФАН.

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