Минобороны США продлило срок пребывания Нацгвардии в Капитолии

Вашингтон, 10 марта. Бойцы Национальной гвардии США продолжат охранять Капитолий до 23 мая. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Срок пребывания Национальной гвардии в Капитолии продлил министр обороны США Ллойд Остин для обеспечения безопасности американского конгресса. На его территории останутся около 2,3 тысячи бойцов, что вдвое меньше нынешней поддержки, сказал пресс-секретарь Пентагона Кирби.

«В течение этого продолжительного периода Минобороны будет работать с полицией Капитолия, чтобы постепенно сократить присутствие Национальной гвардии, если позволят условия», — заключил он.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин призвал НАТО увеличить военные расходы для «сдерживания России».