Журналисты выяснили имя «тайного гостя» Владимира Путина

Москва, 10 марта. Бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон оказался тем самым иностранным гостем, который навещал российского президента Владимира Путина поздно вечером.

Глава государства недавно рассказал, что поздно вечером провел переговоры со своим иностранным знакомым, который приехал на территорию России по рабочим вопросам. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, встреча носила личный характер.

О том, что именно Франсуа Фийон прибыл в Россию стало известно из сообщения Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie). Во время рабочего визита политик встретился не только с Путиным, но и с представителями некоторых компаний.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Путин и президент Белоруссии обменялись закрытыми данными спецслужб.