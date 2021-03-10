Вдову Александра Абдулова заметили с новым возлюбленным

Москва, 10 марта. У вдовы известного российского актера Александра Абдулова Юлии появился ухажер. Женщину часто видят с одним мужчиной.

Соседи по загородному дому заметили, что у Юлии появился постоянный мужчина, который ездит на элитной иномарке Range Rover. Женщина уже представила своим знакомым спутника как своего мужчину. Известно, что ухажера зовут Юрий Подольский, он работает в сфере, связанной с телевидением. Мужчина старше Юлии на несколько лет.

«С этим мужчиной Юлия приезжает на дачу, он остается у нее ночевать, живет в ее доме. Они вместе отдыхали. Очень похоже, что этому человеку Юлия разрешила к себе приблизиться и, возможно, разделила с ним жизнь», — говорят соседи Юлии в беседе с Kp.ru.

Юлия была замужем за Александром Абдуловым с 2006 года. Через год у супругов родилась дочь Евгения. Счастье супружеской пары длилось недолго — в 2008 году Александр Гавриилович скончался после продолжительной болезни. Народного артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.