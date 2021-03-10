Россия и США продолжают обсуждать обмен местами на кораблях для полетов к МКС

Москва, 10 марта. Россия и Соединенные Штаты пока не достигли договоренностей по обмену местами на космических кораблях для пилотируемых полетов к МКС, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Подобные полеты могут быть возможными после того, как NASA завершит цикл испытаний своих кораблей и они пройдут проверку по безопасности эксплуатации. Перекрестные полеты могут быть осуществлены на российских кораблях «Союз» и американских CrewDragon.

«Договоренности с NASA об обмене креслами в кораблях пока не достигнуты, хотя и обсуждается», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе сообщили, что вместо космонавта Сергея Корсакова на корабле «Союз МС-18» к Международной космической станции отправится астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Ранее стало известно, что корабль «Союз МС-17» будет перестыкован к другому модулю МКС перед прибытием «МС-18».