Зачистка боевиков к югу от Бамбари и соцопрос Шугалея — что произошло в ЦАР 9 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 9 марта 2021 года.
Хроника боевых действий
Правительственные войска вновь поменяли главное направление контрнаступления и ударили по позициям боевиков в центральной части страны. Армия продвигается на юг от Бамбари. В короткие сроки от бандформирований оказались зачищены города Нгакобо и Куанго, а также деревня Боколобо.
Последний населенный пункт имеет стратегическое значение: там располагался штаб Али Дарасса, главаря бандгруппы «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Беглого экс-генерала в деревне не оказалось.
Боевики предпочли сдать ранее захваченные территории без боя. У разрозненных и дезорганизованных группировок нет возможности противостоять профессиональной армии, подготовкой которой занимались российские инструкторы. Успехи национальных войск поприветствовал премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада.
Отступающие подразделения боевиков скапливаются в городах и деревнях на востоке ЦАР. Бандиты прибывают как на мотоциклах, так и пешком. Первым делом они устанавливают в населенных пунктах КПП, начинают грабить местное население и запрещают мирным жителям свободно передвигаться в регионе.
Концентрацию сил незаконных вооруженных формирований зафиксировали в деревне Ньякари и городе Бакума.
RCA : Bakouma, les rebelles renforcent leur présence dans la ville https://t.co/wTe6wjpTtX #Centrafrique pic.twitter.com/W8JSG2SbX9— Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) March 9, 2021
На западе страны продолжается операция по зачистке «кармана» с радикалами из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Правительственные войска при поддержке российских специалистов и других союзников выбивают боевиков из приграничной с Камеруном территории. Власти соседней страны усилили воинский контингент на рубежах с ЦАР, чтобы отлавливать капитулирующих бандитов.
???????????????? - La Coalición de Patriotas por el Cambio lanzó dos ofensiva a Gamboula y Amada-Gaza. En la primera fue rechazada, en la segunda todavía hay enfrentamientos con fuerzas gubernamentales. https://t.co/CsGZnAqNIG— El Druso (@Eldruso) March 8, 2021
В северной части республики отмечены значительные передвижения боевиков. После недавних поражений они массово скапливаются у границы. В случае дальнейшего контрнаступления армии радикалы рассчитывают сбежать в Чад. Ожидается, что следующей целью для правительственных войск станет город Бокаранга.
#Centrafrique:Les villes suivantes sous contrôle des FACA et alliés: Kouango, Bokolobo, Ngakobo, Gamboula, Abba, Paoua, Carnot, Berberati, Bozoum, Bouca, Boyali, Bossangoa, Bria, Bambari, Boda, Mbaïki, Bouar, Bossembélé, Yaloké, Bossemptélé, Baoro, Boali, Damara, Sibut, Bangassou https://t.co/oQHbEQd5Q3— Baraka MUNYAMPFURA Héritier (@HeritierBarak) March 9, 2021
По данным оппозиционного издания Corbeau News, боевики терроризируют жителей города Кага-Бандоро. Людей похищают прямо на улицах, а за освобождение требуют выкуп. Хотя сами бандиты преподносят это как штраф. Сумма «дани» варьируется от 90 до 270 долларов. Помимо этого, в населенном пункте процветают бандитизм и насилие.
RCA : Kaga-Bandoro, les rebelles sont accusés d’exaction sur la population https://t.co/SUamY5l2As #Centrafrique pic.twitter.com/RNdkw13Zb0— Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) March 9, 2021
Политика
Согласие бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе стать генеральным координатором боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» может лишить его поддержки властей Франции. Такое мнение высказал автор издания Nouvellesplus.
«Впервые с начала конфликта RFI, представляющая позицию французских СМИ в Африке, ставит Франсуа Бозизе на сторону террористов CPС. Соответствующий посыл адресован заинтересованным лицам. Париж отказывается поддерживать Бозизе», — говорится в статье.
Аналогичного мнения придерживается аналитик, профессор политологии в Бостонском университете США Тимоти Пол Лонгман. Эксперт считает, что Франция рискует утратить авторитет, если станет поддерживать радикалов в ЦАР.
Centrafrique: François Bozizé est le coordonnateur de la CPC selon un document https://t.co/VhGD7LuzUY via @RFI— Faikh_Mahamat (@MahamatFaikh) March 9, 2021
Миротворцев ООН в очередной раз подвергли критике. На этот раз «голубые каски» обвинили в незаконной добыче и хищении ценных природных ресурсов республики. О возможном преступлении стало известно после ДТП с участием бронетранспортера представителя миссии. Машина перевернулась, а из нее высыпались мешки. По сообщениям местных жителей, внутри находится дорогостоящий минерал — кобальт.
En plus de leur inutilité en Afrique, voici ce qu'ils savent faire de mieux: voler la richesse du pays. Ici un camion blindé de l'ONU se renverse . À l'intérieur se trouve des sacs de cobalt. pic.twitter.com/awALLmzCX9— Bangui Newska (@newskarov) March 9, 2021
Общество
Российский социолог из «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Максим Шугалей представил данные опроса местных жителей о ситуации на конференции в столице ЦАР. Более 91% респондентов считает, что партнерство между ЦАР и Россией в области обеспечения порядка положительно сказалось на обстановке в республике.
Согласно результатам исследования, абсолютное большинство поддерживает политический курс властей, поскольку уровень безопасности возрос. Центральноафриканцы также прокомментировали деятельность бывшего президента Франсуа Бозизе и подконтрольных ему боевиков из «Коалиции», потребовав предать преступников суду.
???????? @NdjoniSango #Centrafrique: « 86% de Centrafricains estiment que Bozizé doit être arrêté et jugé » selon le sociologue russe Maxim Chougaley https://t.co/HAvqJR4a3Y— 236 News ???????? (@236News) March 9, 2021
На фоне прогресса в ситуации с безопасностью 137 силовиков вернулись из Камеруна в ЦАР. В декабре прошлого года военнослужащие и полицейские вынужденно перешли границу с соседней страной, чтобы спастись от наступления многочисленных бандформирований. Вернувшиеся на родину бойцы подразделений намерены продолжить службу в рядах силовых ведомств.
RCA : 137 policiers et militaires qui avaient fui les attaques des groupes rebelles ont été rapatriés du Cameroun | https://t.co/ihwhCj9syH pic.twitter.com/PujMDBRXoq— Agence Ecofin (@agenceecofin) March 8, 2021
В столицу ЦАР из Камеруна прибыла первая колонна машин с гуманитарным грузом, которая прошла большую часть пути до Банги без охраны военнослужащими, что говорит о нормализации обстановки. Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил в столицу тонны продовольственных товаров. По словам организатора миссии, их пример вдохновит участников гуманитарных программ и других частных лиц в безопасном передвижении по ЦАР.
après la dernière crise, un 1er convoi humanitaire de #CICR est arrivé à #Bangui et actuellement à l’entrepôt.— Le Tambourin (@LeTambourin236) March 9, 2021
« Parti du Cameroun, le convoi était composé de 10 camions transportant plus de 135 tonnes de produits alimentaires, destinés à près de 10 000 personnes déplacées ». pic.twitter.com/bPJCyMSHxy