Зачистка боевиков к югу от Бамбари и соцопрос Шугалея — что произошло в ЦАР 9 марта



Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 9 марта 2021 года.





Хроника боевых действий



Правительственные войска вновь поменяли главное направление контрнаступления и ударили по позициям боевиков в центральной части страны. Армия продвигается на юг от Бамбари. В короткие сроки от бандформирований оказались зачищены города Нгакобо и Куанго, а также деревня Боколобо.



Последний населенный пункт имеет стратегическое значение: там располагался штаб Али Дарасса, главаря бандгруппы «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Беглого экс-генерала в деревне не оказалось.



Боевики предпочли сдать ранее захваченные территории без боя. У разрозненных и дезорганизованных группировок нет возможности противостоять профессиональной армии, подготовкой которой занимались российские инструкторы. Успехи национальных войск поприветствовал премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада.





Отступающие подразделения боевиков скапливаются в городах и деревнях на востоке ЦАР. Бандиты прибывают как на мотоциклах, так и пешком. Первым делом они устанавливают в населенных пунктах КПП, начинают грабить местное население и запрещают мирным жителям свободно передвигаться в регионе.



Концентрацию сил незаконных вооруженных формирований зафиксировали в деревне Ньякари и городе Бакума.

На западе страны продолжается операция по зачистке «кармана» с радикалами из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Правительственные войска при поддержке российских специалистов и других союзников выбивают боевиков из приграничной с Камеруном территории. Власти соседней страны усилили воинский контингент на рубежах с ЦАР, чтобы отлавливать капитулирующих бандитов.

В северной части республики отмечены значительные передвижения боевиков. После недавних поражений они массово скапливаются у границы. В случае дальнейшего контрнаступления армии радикалы рассчитывают сбежать в Чад. Ожидается, что следующей целью для правительственных войск станет город Бокаранга.

#Centrafrique:Les villes suivantes sous contrôle des FACA et alliés: Kouango, Bokolobo, Ngakobo, Gamboula, Abba, Paoua, Carnot, Berberati, Bozoum, Bouca, Boyali, Bossangoa, Bria, Bambari, Boda, Mbaïki, Bouar, Bossembélé, Yaloké, Bossemptélé, Baoro, Boali, Damara, Sibut, Bangassou https://t.co/oQHbEQd5Q3 — Baraka MUNYAMPFURA Héritier (@HeritierBarak) March 9, 2021

По данным оппозиционного издания Corbeau News, боевики терроризируют жителей города Кага-Бандоро. Людей похищают прямо на улицах, а за освобождение требуют выкуп. Хотя сами бандиты преподносят это как штраф. Сумма «дани» варьируется от 90 до 270 долларов. Помимо этого, в населенном пункте процветают бандитизм и насилие.

Политика



Согласие бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе стать генеральным координатором боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» может лишить его поддержки властей Франции. Такое мнение высказал автор издания Nouvellesplus.

«Впервые с начала конфликта RFI, представляющая позицию французских СМИ в Африке, ставит Франсуа Бозизе на сторону террористов CPС. Соответствующий посыл адресован заинтересованным лицам. Париж отказывается поддерживать Бозизе», — говорится в статье.

Аналогичного мнения придерживается аналитик, профессор политологии в Бостонском университете США Тимоти Пол Лонгман. Эксперт считает, что Франция рискует утратить авторитет, если станет поддерживать радикалов в ЦАР.

Миротворцев ООН в очередной раз подвергли критике. На этот раз «голубые каски» обвинили в незаконной добыче и хищении ценных природных ресурсов республики. О возможном преступлении стало известно после ДТП с участием бронетранспортера представителя миссии. Машина перевернулась, а из нее высыпались мешки. По сообщениям местных жителей, внутри находится дорогостоящий минерал — кобальт.





Общество



Российский социолог из «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Максим Шугалей представил данные опроса местных жителей о ситуации на конференции в столице ЦАР. Более 91% респондентов считает, что партнерство между ЦАР и Россией в области обеспечения порядка положительно сказалось на обстановке в республике.

Согласно результатам исследования, абсолютное большинство поддерживает политический курс властей, поскольку уровень безопасности возрос. Центральноафриканцы также прокомментировали деятельность бывшего президента Франсуа Бозизе и подконтрольных ему боевиков из «Коалиции», потребовав предать преступников суду.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: « 86% de Centrafricains estiment que Bozizé doit être arrêté et jugé » selon le sociologue russe Maxim Chougaley https://t.co/HAvqJR4a3Y — 236 News ???????? (@236News) March 9, 2021

На фоне прогресса в ситуации с безопасностью 137 силовиков вернулись из Камеруна в ЦАР. В декабре прошлого года военнослужащие и полицейские вынужденно перешли границу с соседней страной, чтобы спастись от наступления многочисленных бандформирований. Вернувшиеся на родину бойцы подразделений намерены продолжить службу в рядах силовых ведомств.

В столицу ЦАР из Камеруна прибыла первая колонна машин с гуманитарным грузом, которая прошла большую часть пути до Банги без охраны военнослужащими, что говорит о нормализации обстановки. Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил в столицу тонны продовольственных товаров. По словам организатора миссии, их пример вдохновит участников гуманитарных программ и других частных лиц в безопасном передвижении по ЦАР.