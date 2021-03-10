Глава КГБ Белоруссии описал сценарии возможных митингов в Минске

Минск, 10 марта. Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель описал три возможных сценария митингов в стране. Их якобы запланировали противники действующей власти.

По его словам, спецслужба обладает данными о готовящихся попытках дестабилизации ситуации в республике. Согласно первому сценарию, будет подана официальная заявка на проведение акции. Граждане 25 марта соберутся на площади Якуба Коласа и проследуют до площадки в районе театра оперы и балета.

Второй вариант предусматривает подачу прошения по заявительскому принципу. Сбор людей будет проходить в районе площади Бангалор. Затем последует вывод людей в центральные районы Минска на несанкционированную акцию. Тертель добавил: если противники действующей власти не смогут получить разрешение на проведение протестов, они будут призывать граждан на незаконные митинги с помощью информационных манипуляций.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Иван Тертель рассказал о терактах, которые готовились в отношении должностных лиц и государственных объектов Белоруссии.