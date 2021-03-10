MW: российский истребитель МиГ-31 наводит страх на НАТО

Вашингтон, 10 марта. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 несет огромную угрозу всей боевой авиации НАТО и с недавних пор способен поражать наземные и морские цели высокоточным оружием.

Об этом сообщает американский военный журнал Military Watch, пересказ статьи приводит «ПолитРоссия». Авторы публикации отмечают уникальные для своего времени характеристики боевого самолета МиГ-31, которые по-прежнему наводят страх на пилотов Североатлантического альянса.

«МиГ-31 открыл собственную лигу высокой ситуационной осведомленности в воздухе, некоторые важные летные характеристики этого самолета долгое время оставались непревзойденными», — отмечается в статье.

За счет использования совершенного радара с фазированной антенной решеткой МиГ-31 обнаруживает цели со значительным упреждением, а высокая скорость полета позволяет истребителю легко их перехватывать и уничтожать ракетами Р-37 и Р-77. Получив на вооружение новейшую гиперзвуковую ракету «Кинжал», российский МиГ-31 стал еще более опасным для Альянса, резюмируют авторы Military Watch.

Ранее сообщалось, что истребители МиГ-31 ВКС РФ отработают перехват баллистических целей в ходе очередных учений. О фатальных последствиях для НАТО при попытке прорыва российской ПВО информировал «Царьград».