Эксперт оценила возможность отмены ЕГЭ из-за COVID-19

Все информационное пространство наводнено сообщениями о возможной отмене ЕГЭ из-за пандемии COVID-19. Многие идут дальше, приписывая изменения формы сдачи экзаменов тому, что их в скором времени заменят вовсе. В погоне за рейтингами СМИ выпускают статьи с броскими заголовками, порой выхватывая фразы из общего контекста.

Как это часто бывает, информация транслируется и перепечатывается без должной проверки. Так, ссылаясь на слова выступления главы Рособрнадзора Анзора Музаева, по-разному расставив акценты, получилось два диаметрально противоположных мнения: «не исключена отмена ЕГЭ» и «полный отказ от ЕГЭ не будет возможным».

Общественный деятель, преподаватель с 30-летним стажем Инесса Васильева в комментарии ФАН отметила, что про полную отмену ЕГЭ в текущем году никто из чиновников не упоминал. Говорится лишь о том, что это не обязательно для выпускников, которые не планируют поступать в вузы, как это было в прошлом учебном году, когда около 10% учеников 11 классов приняли решение не сдавать ЕГЭ.

«Я готовлю учеников к ЕГЭ с 2003 года, когда страна еще только входила в этот эксперимент. Признаюсь, с самого начала я считала это губительным для системы образования. Писала письма, стояла у истоков общественного движения против внедрения Единого Госэкзамена. Но сегодня вижу, как за два десятилетия изменился этот экзамен. Из обычного тестирования, когда нужно ставить галочки, угадывая правильный ответ, он постепенно превратился в довольно стройную систему с выработанными критериями оценивания и творческими заданиями, требующими от выпускника применения всех своих знаний и умений», — пояснила Инесса Васильева.

Она часто встречается с мнением, которое категорически против ЕГЭ. Некоторые люди, в том числе и некоторые политики, за немедленное возвращение старого, советского формата проверки знаний выпускников. Она же в свою очередь считает, что поспешные шаги могут только навредить ученикам, которым не менее трудно будет сдавать экзамены в незнакомом для них формате. Без многолетней подготовки, которая заключается в предшествующей этому появлению и одобрению новых программ и учебников, без предварительного обучения самих учителей новым методам работы, без четкой законодательной базы все это вместо пользы может принести только вред образованию.

«Как я понимаю, шум о начавшемся демонтаже всей системы ЕГЭ спровоцировало заявление Сергея Комкова, главы Всероссийского фонда образования. Он заявил, что уже сейчас вузы начинают вводить свои собственные вступительные экзамены, а «ЕГЭ будут учитывать формально. Вузам надоело принимать людей с высочайшими баллами ЕГЭ, которые ничего не знают при этом. ЕГЭ уже катится к закату. А полная отмена ЕГЭ может произойти через год-два». Я лично обращалась за разъяснениями в Министерство просвещения РФ. Там эту информацию не подтвердили. Более того, были удивлены, так как никто не приступал еще даже к изменению законодательства, что было бы неизбежно в случае отказа от ЕГЭ. Согласно действующему закону «Об образовании», ЕГЭ как был, так и остается инструментом зачисления в вузы», — добавила Инесса Васильева.

В Рособрнадзоре слухи о полной отмене ЕГЭ также опровергли, заявив, что «необходимость сохранения ЕГЭ — это консолидированное мнение с ректорским сообществом». Поэтому Васильева советует выпускникам 2021 года не тешить себя несбыточными надеждами о полной отмене ЕГЭ, а приложить усилия к повторению материала для подготовки.

«ЕГЭ не может не претерпеть значительные изменения к 2030 году. Однако вряд ли будет принято решение от него полностью отказаться. Государство уже давно, еще до пандемии, взяло четкий курс на цифровизацию образования, выделены огромные денежные средства, прошли тендеры на разработку компьютерных программ. При этом с сожалением приходится констатировать, что ЕГЭ стал индустрией для ежегодного издания дорогостоящих пособий, для возможности дополнительного заработка преподавателей через внесение в расписание дополнительных часов — факультативов по подготовке к ЕГЭ и репетиторских занятий. Думаю, теперь уже никто не позволит отменить всю эту систему», — рассказала Инесса Васильева.

По ее мнению, даже если депутатский корпус отдельных партий подготовит пакет документов с доказательствами того, что ЕГЭ необходимо отменить, этого в обозримом будущем не случится. Изменится лишь сама форма проведения, которая будет с все более широким применением компьютерных технологий.