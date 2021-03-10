Трое погибли при столкновении грузовика и двух легковушек на трассе в Орле

Орел, 10 марта. Крупное ДТП унесло жизни троих людей на автодороге М-2 «Крым» в Кромском районе. Полиция инициировала проверку.

Трассу не поделили Hyundai Solaris и Ford Focus, а также грузовой автомобиль Isuzu. По данным МВД, водитель первой иномарки при попытке обогнать большегруз выехал на встречную полосу, где находился Ford. Владельцы легковушек не справились с управлением и столкнулись с грузовиком.

Три человека, которые ехали в легковых машинах, скончались до приезда врачей скорой помощи. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия и решают вопрос о возбуждении дела.

В районе Орлиновского моста в Севастополе произошло лобовое столкновение двух автомобилей — Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Avensis. ФАН опубликовал видео последствий трагедии.