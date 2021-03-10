Минцифры РФ планирует активизировать сбор биометрических данных граждан

Москва, 10 марта. Активизировать процесс сбора биометрических данных граждан России планируют в Минцифры. Ведомство хочет увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС).

Согласно инициативе, число данных в ЕБС должно увеличиться до 70 млн. Сейчас система насчитывает 164 тыс. записей. Ее пополнению хотят способствовать «административными мерами», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Так, гражданам России могут ограничить доступ к удаленному доступу к ряду государственных услуг из-за отсутствия биометрии.

ЕБС была запущена в июне 2018 года. Благодаря ей россияне получили возможность заводить счета, вклады и получать кредиты в банках при помощи специальной идентификации и аутентификации. Наличие данных в профильных базах позволяет людям получать услуги без паспорта.

Специалисты государственной корпорации «Ростелеком» разрабатывают приложение, которое позволит гражданам оплачивать «лицом» ряд услуг. В их числе — проход на мероприятия, услуги нотариусов, а также сдача экзаменов в дистанционном формате.