Мэр Москвы назвал возможный срок действия масочного режима

Москва, 10 марта. Сергей Собянин предположил, что жители столицы России, а также гости города будут носить гигиенические маски и перчатки и летом 2021 года.

В теплое время года могут сохранить ограничения, связанные с организацией массовых мероприятий. При этом все другие запреты, введенные в период пандемии коронавируса, планируют отменить до июня.

«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе–феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной», — цитирует ТАСС заявление Сергея Собянина.

По словам градоначальника, возвращение к обычной допандемийной жизни будет возможно только в то время, когда сформируется коллективный иммунитет. Это зависит от темпа вакцинации жителей страны.

Недавно Сергей Собянин сравнил обстановку с коронавирусом в столице России и в других странах. По его словам, в сравнении ситуация в Москве является более стабильной, чем, например, в Бразилии.