Рубль снизился к доллару на торгах Московской биржи

Москва, 10 марта. Курсы доллара и евро выросли, свидетельствуют данные Московской биржи утром в среду.

Первые сделки по американской валюте прошли в диапазоне 73,91–74,03 рубля. По итогам первой минуты торгов ее курс составил 74,0275 рубля, и это на 11,25 копейки больше по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Евро подорожал до 88,1275 рубля (плюс 12,75 копейки). Таким образом, доллар оказался на 23,65 копейки ниже уровня действующего официального курса, установленного Центробанком РФ, а евро — на 4,61 копейки ниже.

Аналитики отмечают, что российская валюта реагирует на дешевеющую нефть, а также на некоторое охлаждение «аппетита к риску» у глобальных инвесторов — это выражается в том числе в падении спроса на валюты развивающихся стран.

На фоне решений стран ОПЕК+ сохранить объемы добычи нефти на прежнем уровне стоимость майских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 66,97 доллара за баррель, а цена апрельских фьючерсов на сорт WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила 63,55 доллара.