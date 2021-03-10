Налог на рекламу у блогеров предложили ввести в России для иностранных соцсетей

Москва, 10 марта. Данный шаг может привести к увеличению федерального бюджета. Речь идет о введении налога для таких платформ, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok.

Соответствующую инициативу планирует выдвинуть Министерство цифрового развития России. Пока она озвучена в документах о планах развития отрасли информационных технологий в стране. Проект должны разработать к середине 2021 года. Сообщается, что иностранные платформы планируют обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге».

За исполнением проекта должны следить Минфин, Минэкономразвития и ФНС, но эти ведомства не стали отвечать на соответствующий запрос «Ведомостей». Редакция также сообщила, что в Минцифре не стали комментировать сообщение, сославшись на неактуальность документа.

Российский экономист Михаил Делягин ранее высказывался о том, что в России можно повысить налог для обеспеченных граждан, сообщает Федеральное агентство новостей. Он считает, что те люди, которые зарабатывают миллион рублей в месяц, могут платить не 15%, а 20% налога.