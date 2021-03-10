Никол Пашинян заявил об увольнении начальника Генштаба ВС Армении

Ереван, 10 марта. Начальник Генштаба ВС Армении покинул пост в соответствии с законодательством. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Армянский президент Армен Саркисян ранее не стал утверждать указ об отстранении военнослужащего и не подал соответствующие документы в Конституционный суд республики.

В заявлении Пашиняна сказано, что глава государства не успел подписать проект указа премьер-министра страны, а также не стал обращаться по этому вопросу в Конституционный суд. Поэтому начальник Генштаба ВС Армении отстранен от занимаемой должности «силой закона».

Федеральное агентство новостей сообщало, что премьер Армении извинился за допущенные ошибки.