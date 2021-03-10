Саратовский министр здравоохранения заявил о вреде самоизоляции для пожилых людей

Саратов, 10 марта. Министр регионального здравоохранения Олег Костин на заседании совета по борьбе с коронавирусом заявил, что самоизоляция является вредной для пожилых людей.

«Самоизоляцию для пенсионеров продлили, но отсутствие общения с внуками и родственниками и постоянное нахождение в четырех стенах может плохо сказываться на физическом состоянии пожилых людей. Для них вакцинация — это возможность продлить активную жизнь. Необходимо убеждать старшее поколение в этом, а взрослые дети должны сделать прививку, чтобы не передать вирус родителям», — отметил Костин.

Саратовский иммунолог Галина Степанькова рассказала корреспонденту ФАН, почему согласна с министром здравоохранения. Специалист уверена, что пожилым людям необходимо вакцинироваться.

«Конечно, жизнь «в аквариуме» несет в себе множество отрицательных факторов. Недостаток физической активности и отсутствие общения вредны для всех, но по пенсионерам это бьет особенно сильно. Понятно, что коронавирус еще опаснее, но сейчас уже появилась хорошая вакцина. Настоятельно рекомендую всем пожилым людям дойти до поликлиники и поставить вакцину. Это идеальный выход из положения», — рассказала врач.

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