Зачем России участвовать в Евровидении, обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 10 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Преклонение перед Западом и любовь к Евровидению».

Так исторически сложилось, что для россиян всегда было очень важно, что думают о нашей стране и нас самих за рубежом. И сегодня такое отношение к иностранцам — не редкость. Мы радовались, когда видели, какое позитивное впечатление на гостей нашей страны произвели Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу. Такие масштабные спортивные события действительно важны и являются частью «мягкой силы».

Однако внимание россиян приковано и к менее значимым мероприятиям, таким как Евровидение. В социальных сетях и на кухнях вся страна обсуждает второсортный конкурс, который в последние годы трудно называть музыкальным — он очевидным образом ангажирован политиками. Но россияне бурно возмущаются несправедливым голосованием, следят за нечестным отбором, расстраиваются из-за ожидаемо неважных результатов наших конкурсантов.

В рамках эфира мы обсудим, почему гражданам России так нужна победа на Евровидении.

Почему на этом конкурсе мы стесняемся демонстрировать свою культуру, свой язык, почему так легко мимикрируем под западные стандарты.

Мы узнаем, действительно ли вся Россия на ментальном уровне жаждет одобрения Запада?

Нужно ли нам менять нашу психологию, чтобы Россия развивалась?

Есть ли в мире страны, где подражают России и равняются на ее стандарты и культуру?

Обсудим, что общего у Голливуда и Евровидения.

Почему Россия не отказывается от Олимпийских игр, соглашаясь играть по унизительным правилам — без гимна, флага и герба?

Готова ли Россия перенять все последние нововведения Запада, например, трансгендеров в спорте или позитивную дискриминацию белых мужчин?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: музыканты, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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