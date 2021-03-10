Пугачева появилась на экранах телевидения впервые за полтора года

Москва, 10 марта. Певица Маша Распутина раскрыла публикацией в Instagram появление звезды отечественной эстрады Аллы Пугачевой на телепередаче после ее достаточно долгого отсутствия в эфире каналов.

Певица Алла Пугачева появилась в последний раз на телевидении в 2019 году. Прошлый эфир с участием Примадонны прошел 7 декабря. Тогда она появилась на передаче «Сегодня вечером». Звезда предпочла публичности размеренную семейную жизнь с мужем юмористом Максимом Галкиным и двумя детьми Лизой и Гарри в замке, расположенном в деревне Грязь.

Но спустя достаточно продолжительное время Алла Борисовна вновь попала в поле зрения телекамер. В ближайшее время в эфир Первого канала выйдет популярная телевизионная программа «Сегодня вечером», которую ведет супруг Пугачевой.

Об этом стало известно после того, как певица Мария Распутина опубликовала совместное фото с Пугачевой и другими гостями телепередачи в своем аккаунте в Instagram.

«На съемках шоу программы «Сегодня вечером», посвященной гениальному маэстро музыки Александру Сергеевичу Зацепину», — подписала пост в социальной сети певица.

Подписчики отметили стильный наряд, который выбрала Пугачева для появления на телепередаче. Примадонна надела прямое черное платье и очки с красивой оправой. Сдержанный наряд дополнила элегантная жемчужная нить.

Мария Распутина выбрала куда более дерзкий образ. 56-летняя певица выбрала яркое платье «мини» желтого цвета. Поверх него она надела бежевую кожаную куртку и сапоги на каблуке. Распутиной благодаря своему наряду удалось выделиться на фоне остальных гостей передачи.

Алла Пугачева хоть и довольно редко приходит на различные эфиры, но не оставляет посещение светских мероприятий. Благодаря ее мужу в социальных сетях появляется множество моментов из жизни семьи. Так недавно Максим Галкин выложил в Instagram видео, где дети и Пугачева встречают юмориста танцем.