Росстат назвал регионы РФ с наибольшим интересом к досугу, культуре и СМИ

Москва, 10 марта. Мужчины в России уделяют культурным мероприятиям и досугу около 3,5 часа в день, а женщины — около 2,4 часа в день. К такому выводу пришли эксперты Росстата.

Больше всего времени на досуг, культурные мероприятия и СМИ тратит мужское население Калмыкии — 4 часа 27 минут. Следом идет Дагестан с показателем 4 часа 15 минут. Замыкает тройку Смоленская область, где на эти занятия у мужчины в среднем уходит 4 часа 8 минут в день. Внизу списка оказались Удмуртия — 2 часа 41 минута, Ленинградская область — 2 часа 55 минут и Костромская область — 2 часа 57 минут.

Среди женского населения на первом месте стоит Смоленская область. Жительницы этого региона уделяют культуре, досугу и СМИ в среднем 3 часа 15 минут. Второе и третье места заняли Калмыкия и Новгородская область с результатом 3 часа 15 минут и 3 часа 14 минут соответственно. Меньше всего времени на эти цели выделяют женщины в Магаданской области — 2 часа 6 минут, Удмуртии — 2 часа 10 минут и Костромской области — 2 часа 10 минут.

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