Ростелеком планирует запустить приложение для оплаты услуг «лицом»

Москва, 10 марта. Новое приложение позволит россиянам оплачивать «лицом» проход на мероприятия, услуги нотариусов, заключать договоры с мобильными операторами, дистанционно сдавать экзамены.

Приложение с таким функционалом сейчас разрабатывают в госкорпорации «Ростелеком». Оно является частью Единой биометрической системы, которую создали еще в 2018 году.

С помощью программы россияне могут открывать счета в банках и получать кредиты. Сдать данные в ЕБС с 1 января нынешнего года можно в МВФ. Благодаря мобильному приложению «Биометрия» сдача биометрических данных упростится.

В 2022 году ЕБС могут начать использовать в российских вузах. Система может быть полезна для сдачи экзаменов в дистанционном формате.

Недавно корпорация «Ростелеком» и Mail.ru Group заявляли о запуске видеосервиса для школьников. Программу планируют использовать для обучения и общения школьников.