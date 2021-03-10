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Ростелеком планирует запустить приложение для оплаты услуг «лицом»

Ростелеком планирует запустить приложение для оплаты услуг «лицом»

Москва, 10 марта. Новое приложение позволит россиянам оплачивать «лицом» проход на мероприятия, услуги нотариусов, заключать договоры с мобильными операторами, дистанционно сдавать экзамены.

Приложение с таким функционалом сейчас разрабатывают в госкорпорации «Ростелеком». Оно является частью Единой биометрической системы, которую создали еще в 2018 году.

С помощью программы россияне могут открывать счета в банках и получать кредиты. Сдать данные в ЕБС с 1 января нынешнего года можно в МВФ. Благодаря мобильному приложению «Биометрия» сдача биометрических данных упростится.

В 2022 году ЕБС могут начать использовать в российских вузах. Система может быть полезна для сдачи экзаменов в дистанционном формате.

Недавно корпорация «Ростелеком» и Mail.ru Group заявляли о запуске видеосервиса для школьников. Программу планируют использовать для обучения и общения школьников.

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