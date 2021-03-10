Раскрыта причина задержания министра здравоохранения Алтая Коваленко

Горно-Алтайск, 10 марта. Задержанному министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко предъявят обвинение в получении взятки при закупке медицинских изделий в особо крупном размере.

Информацию об этом раскрыл источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. По данным различных СМИ, по подозрению во взяточничестве также задержан ассистент главы санитарного ведомства Рустам Туюнчеков. В СУ Следственного комитета по региону пока воздерживаются от комментариев относительно инцидента.

Ранее стало известно о задержании Сергея Коваленко. В настоящее время продолжается разбирательство по делу. Сейчас политик находится в следственном управлении.