Решение назвать стадион в Тернополе именем гауптмана Шухевича осудили в Израиле

Киев, 10 марта. Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осуждает решение Тернопольского горсовета присвоить городскому стадиону имя героя Украины, главнокомандующего УПА1 Романа Шухевича.

Во время очередной сессии Тернопольский городской совет решил присвоить название городскому стадиону «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича». На данное решение резко отреагировал представитель израильского дипведомства на Украине Джоэль Лион.

«Мы решительно осуждаем решение Тернопольского горсовета назвать городской стадион в честь печально известного хауптмана СС Шуцманшафт 201 Романа Шухевича и ожидаем немедленной отмены этого решения», — говорится в сообщении посла.

Во времена Великой Отечественной войны Роман Шухевич был главнокомандующим «Украинской повстанческой армии» и непосредственным офицером карательного батальона «Нахтигаль». На счету украинских националистических коллаборантов множество военных преступлений, среди которых массовые убийства поляков и евреев в ходе деятельности УПА на западе Украины, сожжение Хатыни и уничтожение советских партизан, отмечали историки.

Недавно украинские ультраправые группировки пригрозили президенту Незалежной Владимиру Зеленскому «вооруженным майданом». Они также попросили приравнять всех членов радикальных организаций к сотрудникам правоохранительных органов.

1 Организация запрещена на территории РФ.