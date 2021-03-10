Защиту от браконьеров из КНР усилят на границе с нацпарком в Приморье

Владивосток, 10 марта. Пограничники вместе с инспекторами национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае разработали план по улучшению качества охраны животных от браконьеров из Китая.

Для этого планируется укрепить защиту на российско-китайской границе, территории которой прилегают к охраняемой природной зоне. Новую стратегию разработали в рамках совещания с участием специалистов пограничной службы. Тактика даст возможность привыкнуть к изменениям в обстановке и пресечь все попытки незваных гостей проникнуть в нацпарк. В частности, планируется чаще проводить совместные рейды и увеличить количество сотрудников, задействованных в защите.

«До пандемии иностранные браконьеры могли легально приезжать... Сейчас, когда границы закрыты, такой возможности у них нет. Это может спровоцировать авантюристов нелегально проникать на «Землю леопарда», — уточнили в пресс-службе нацпарка.

Недавно инспекторы Госохотнадзора и сотрудники АНО «Центр «Амурский тигр» в Приморье отловили полосатого хищника. По словам жителей села Соболиный, зверь несколько раз приходил в населенный пункт и охотился на собак. Сейчас тигр находится в центре реабилитации для диких животных в селе Алексеевка.