Исследователи СПбГУ реконструируют климат на Земле за 540 млн лет

Москва, 10 марта. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами из Геологического института РАН и ВНИИ Океанологии исследуют климат прошлого.

Эксперты создали базу данных о минералах икаите и глендонитах, которые являются геологическими индикаторами низких температур. Эти сведения помогут понять, как менялся климат и температуры на планете на протяжении 540 млн лет, сообщила пресс-служба университета.

Специалисты заметили, что икаит находят во льдах Арктики и пещерах. Продукты его замещения находятся в морских отложениях по всему миру.

«Нашей целью было выяснить геохимические условия формирования икаита и его трансформации, а также уточнить его значение для реконструкции климата прошлого», — подчеркнул минералог, доцент СПбГУ Олег Верещагин.

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