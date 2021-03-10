Песков прокомментировал итоги «пандемийного» года в России

Москва, 10 марта. Россия преодолела все основные трудности, связанные с пандемией коронавируса, и готова продолжать интенсивно развиваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что лично его коронавирус лишил трех недель спокойной жизни. По словам Пескова, именно столько времени ему понадобилось, чтобы полностью вылечиться от заболевания, передает ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что пандемия коронавируса лишила его привычного формата работы, а рабочие нагрузки в этом году не позволили ему даже на несколько дней уйти в отпуск.

Однако в этот сложный период были и определенные плюсы: удалось приобрести иммунитет к коронавирусу, но сколько он будет действовать пока неизвестно, отметил Песков.

На фоне пандемии коронавируса Евросоюз предложил ввести единые сертификаты вакцинации. Дмитрий Песков заявил, что в России о такой инициативе говорить пока рано.