Каждый десятый сотрудник готов дать деньги в долг коллеге до зарплаты в РФ

Москва, 10 марта. Работающие граждане России готовы одолжить коллегам до зарплаты в среднем 5,8 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании Superjob.

Россияне готовы занять друзьям около 12,3 тысячи рублей, а родственникам — 18 тысяч рублей. Мужчины почти в два раза охотнее одалживают деньги коллегам, чем женщины: 7 тысяч и 4,3 тысячи рублей соответственно. Граждане старше 45 лет готовы помочь большей суммой, чем молодые люди до 24 лет — 6,4 тысячи и 5 тысяч рублей соответственно.

Каждый десятый сотрудник готов выручить своего коллегу до зарплаты, хотя сами стараются не брать взаймы. Мужчины практикуют это чаще женщин: 12% и 8% соответственно. С увеличением возраста растет и количество тех, кто готов оказать финансовую помощь. Если сравнивать с 2019 годом, то россияне стали чаще занимать у родственников, нежели в банках, рассказали в Superjob.

Россиян предостерегли от ненадежных заемщиков. Психолог Дмитрий Синарев посоветовал избегать живущих «мимо» средств, хронических неудачников и «денежных маньяков». Такие люди не любят брать в долг, либо стараются извлекать максимальную выгоду для себя.