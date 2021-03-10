Рыбаков предостерегли о прямой угрозе откола и выноса ледовых полей в Приморье

Владивосток, 10 марта. Повышение температуры воздуха приводит к опасности откола от берега ледников и последующего выноса их в открытую часть залива Петра Великого в Приморье, предупредили спасатели.

Полный запрет на выезд в акваторию на автомобилях продолжает действовать на территории края. На данный момент проходит активный процесс разрушения ледяного покрова также на реках Приморья.

«Настоятельно рекомендуем жителям и гостям Приморского края не рисковать своей жизнью и здоровьем, не выходить на лед, а также быть бдительными к окружающим. Ваша сознательность может помочь спасти жизнь другого человека!» – подчеркнули специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели напоминают, что Единый номер службы спасения: 112. Возможность позвонить по этому номеру есть только с мобильного телефона, даже в случае неимения в сотовом SIM-карты, сети оператора или при отрицательном балансе на счету. Телефонами экстренных служб по-прежнему остаются «01» и «101».

Недавно сообщалось, что в Приморье семья с тремя детьми погибла подо льдом. Очевидцы заявляли, что автомобиль с семьей ушел под лед рядом с поселком Тавричанка.