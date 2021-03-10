Юристы указали на право покупателей вернуть деньги за подарочный сертификат

Москва, 10 марта. Подарочный сертификат может быть возвращен обратно в магазин, если покупатель решил им не пользоваться. Продавец обязан обменять его на деньги, заявил юрист Юрий Капштык.

Сертификат считается авансовым платежом за услуги или товары. Покупатель в любой момент может потребовать возврата денег, сообщил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов.

«Отказ в целом можно вообще никак не мотивировать, это не столь важно. Важно, что подарочный сертификат является документом, подтверждающим внесение авансового платежа», — подчеркнул юрист в беседе с «Российской газетой».

Кассовый чек при возврате сертификата не нужен. Поэтому обменять его на деньги может тот человек, которому его подарили.

Член президиума «Опоры России» Юрий Савелов ранее предложить выдавать малоимущим сертификаты на товары. Эксперт провел аналогию с магазинами «Березка», существовавшими во времена СССР. Иностранные товары там выдавались в обмен на сертификат.