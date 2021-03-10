Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах. События дня. ФАН-ТВ

Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит отключать номера мобильных телефонов отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. Документ был опубликован на портале нормативно-правовых актов. Теперь операторы связи обязаны оказывать содействие руководству учреждений для прекращения обслуживания абонентских номеров как физических, так и юридических лиц, незаконно используемых на территории следственного изолятора (СИЗО). Отключение связи будет осуществляться на основании письменного решения главы, замглавы или руководителя территориального органа ФСИН.

Истребители МиГ-31 отработали перехват «нарушителя» за полярным кругом Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного нарушителя границы. Как рассказали в Минобороны РФ, самолет должен был проникнуть в воздушное пространство России на сверхзвуковой скорости на высоте около 20 километров. Кроме того, в случае обнаружения судно должно было уйти от преследования. На перехват условного противника подняли МиГ-31БМ, который и обнаружил условного нарушителя. После захвата цели летчики произвели по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

Собянин назвал срок отмены ограничений в Москве Оставшиеся московские ограничения из-за коронавируса могут отменить уже весной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Однако он не исключил, что какие-то меры, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше. Решения об отмене ограничений зависят от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета в Москве. Собянин также отметил, что управленческие решения в столице, которые раньше разрабатывались годами, в пандемию стали приниматься за сутки, а полученный за минувший год опыт пригодится после того, как «город перевернет нынешнюю страницу».