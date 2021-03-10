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Пловцы из восьми стран переплывут часть Байкала за 30 часов

Пловцы из восьми стран переплывут часть Байкала за 30 часов

Иркутск, 10 марта. Международная команда спортсменов намерена проплыть 120 км по озеру Байкал за 30 часов. Заплыв запланирован на июнь 2021 года.

Участие в мероприятии примут пловцы из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, США, Канады и России. Они планируют войти в озеро в поселке Выдрино и доплыть до Иркутска. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Уже во вторник, 16 марта, российский фридайвер Алексей Молчанов намерен установить новый рекорд Гиннеса. В его планах проплыть 80 метров под льдом Байкала.

На Байкале 12 марта пройдет запуск глубоководного нейтринного телескопа класса мегасайенс. Это станет одним из самых ярких флагманских мероприятий Года науки и технологий в России.

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