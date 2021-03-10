Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

Москва, 10 марта. Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье по причине гололедицы объявлен до вечера четверга. Об этом заявили специалисты Гидрометцентра.

Предупреждение в Москве действует до 22:00 четверга, в Подмосковье — до 23:00 того же дня. Синоптики советуют автомобилистам и пешеходам быть предельно внимательными на дороге, высока вероятность аварий и ДТП.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении​​​ на сайте Гидрометцентра.

Специалисты предупредили москвичей, что в эти дни лучше находиться дома. При необходимости выйти нужно быть предельно осторожными на дороге.

Недавно сообщалось, что московские синоптики спрогнозировали появление в небе ледяных игл. Подобная аномалия может появиться в небе над столицей 11 марта.